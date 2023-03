Concorso Comune di Ravenna: Bando per 1 Direttore Tecnico (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comune di Ravenna ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria D/D1, da assegnare al servizio sportello unico per le attività produttive ed economiche, area sviluppo economico, turismo e sport. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Ravenna: Concorso per 1 Istruttore Direttivo Tecnico La stagione estiva é alle porte e una delle zone più attrattive di tutta Italia si sta preparando al meglio per affrontare l’arrivo dei tanti turisti che ogni anno, in questo periodo, affollano la Riviera Romagnola. A tale proposito il Comune di Ravenna ha aperto la ricerca per 1 Direttore Tecnico ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 28 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo, in categoria D/D1, da assegnare al servizio sportello unico per le attività produttive ed economiche, area sviluppo economico, turismo e sport. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1 Istruttore DirettivoLa stagione estiva é alle porte e una delle zone più attrattive di tutta Italia si sta preparando al meglio per affrontare l’arrivo dei tanti turisti che ogni anno, in questo periodo, affollano la Riviera Romagnola. A tale proposito ildiha aperto la ricerca per 1...

