Concorso Comune di Castel Gandolfo: Bando per 1 Geometra (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comune di Castel Gandolfo ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 1 Geometra Istruttore Tecnico, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Castel Gandolfo: Concorso per 1 Geometra Se sei un Geometra e vuoi lavorare per la Pubblica Amministrazione leggi qui. Il Comune di Castel Gandolfo sta cercando proprio te. Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di Geometra, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore urbanistico, nonché di più moderni ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 28 marzo 2023) Ildiha emesso undiper selezionare 1Istruttore Tecnico, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Se sei une vuoi lavorare per la Pubblica Amministrazione leggi qui. Ildista cercando proprio te. Per partecipare aldiserve diploma di, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano il settore urbanistico, nonché di più moderni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... plmr543 : RT @comunevenezia: ? L'assessore @plmr543 alla cerimonia di premiazione del concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio li… - archjob : #concorsiPA 1 posto di istruttore tecnico (RM) - Comune di Guidonia MontecelioBando di concorso pubblico per titoli… - profarchitetto : #concorsi Riqualificazione del centro cittadino di Ottaviano - Il Comune di Ottaviano ha dato il via ad un concorso… - ocpg_unisa : #Lavoro | Il Comune di Bari ha indetto un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventidue posti di inseg… - EdizioniSimone : ??Concorsi Comune di Roma 2023, previsti bandi per duemila posti Quali sono i posti che verranno messi a concorso… -