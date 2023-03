“Concept store di Western Union offrono al cliente un’esperienza omnichannel”

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) –, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro, ha scelto l’Italia per il lancio di una rete di nuovie hub di proprietà in Europa. Gabriel Sorbo, Vice president Europe & CIS di, spiega all’Adnkronos che l’apertura dei“rappresenta un passo significativo per la società, sia perché rafforza la presenza del brand in Italia sia perché testimonia l’impegno dell’azienda per offrirepremium eai propri clienti”. Questo approccio, che fa della prossimità un elemento centrale, permetterà di conoscere più da vicino le esigenze dei consumatori, di ricevere da essi feedback sui prodotti e sui servizi in tempo reale e di ...



(Adnkronos) - Western Union, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro, ha scelto l'Italia per il lancio di una rete di nuovi concept store e hub di proprietà in Europa. Gabriel Sorbo, ...