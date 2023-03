Con Gianni Minà è morto il senso della fotografia istantanea (Di martedì 28 marzo 2023) Gianni Minà era la cosa in comune fra Gabriel García Marquez e Marisa Laurito; meglio, ad accomunarli era l’essere stati fotografati con lui, l’essersi messi in posa in quelle innumerevoli istantanee familiari in cui gli angoli più remoti del mondo sembravano trovare un modo naturale di disporsi attorno al sorriso baffuto di Gianni Minà. Muore definitivamente con Gianni Minà il mondo in cui la fotografia testimoniava l’eccezione dell’incontro felice, lo straordinario allinearsi di una coincidenza che, a raccontarla senza rullino, sarebbe parsa assurda o inventata (salvo poi, vedendo una foto in cui magari posavano insieme Cassius Clay, Pertini e Sepúlveda, ci sarebbe parsa irreale fino al momento in cui non avessimo notato: ah, ma c’è anche Gianni ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 marzo 2023)era la cosa in comune fra Gabriel García Marquez e Marisa Laurito; meglio, ad accomunarli era l’essere stati fotografati con lui, l’essersi messi in posa in quelle innumerevoli istantanee familiari in cui gli angoli più remoti del mondo sembravano trovare un modo naturale di disporsi attorno al sorriso baffuto di. Muore definitivamente conil mondo in cui latestimoniava l’eccezione dell’incontro felice, lo straordinario allinearsi di una coincidenza che, a raccontarla senza rullino, sarebbe parsa assurda o inventata (salvo poi, vedendo una foto in cui magari posavano insieme Cassius Clay, Pertini e Sepúlveda, ci sarebbe parsa irreale fino al momento in cui non avessimo notato: ah, ma c’è anche...

