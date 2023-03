«Con 200 euro potete usufruire della sanatoria per le violazioni formali dal 2017 al 2022»: il video del commercialista su TikTok (Di martedì 28 marzo 2023) Con un breve video su TikTok il commercialista Luca Manfredini spiega a tutti come funziona la sanatoria da 200 euro sugli adempimenti formali. Ovvero, come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, di irregolarità e omissioni che non incidono sull’imponibile o sull’imposta da versare. Ma che possono ostacolare l’attività di controllo. Si parla di dichiarazioni annuali incomplete, liquidazioni periodiche Iva non presentate ma con l’imposta pagata, di tenuta irregolare delle scritture contabili e di omesse comunicazioni in tema di cedolare secca. Chi intende aderire deve pagare duecento euro per ogni periodo di imposta. In due rate: la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda l’anno prossimo. Al momento della seconda scadenza occorre però anche aver ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Con un brevesuilLuca Manfredini spiega a tutti come funziona lada 200sugli adempimenti. Ovvero, come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, di irregolarità e omissioni che non incidono sull’imponibile o sull’imposta da versare. Ma che possono ostacolare l’attività di controllo. Si parla di dichiarazioni annuali incomplete, liquidazioni periodiche Iva non presentate ma con l’imposta pagata, di tenuta irregolare delle scritture contabili e di omesse comunicazioni in tema di cedolare secca. Chi intende aderire deve pagare duecentoper ogni periodo di imposta. In due rate: la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda l’anno prossimo. Al momentoseconda scadenza occorre però anche aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [SPOTIFY] 'Like Crazy' sale alla #1 (+2??) della Top 200 Global con 6,013,972 stream! #JIMIN è il 1° solista core… - LaVeritaWeb : Oltre 1.500 estremisti, provenienti pure dall’Italia, all’assalto delle forze dell’ordine nei pressi dei bacini di… - BTSItalia_twt2 : ?? | 'Set Me Free Pt.2' di #JIMIN nelle classifiche Billboard: #1 Digital Song Sales* #5 Global 200 Excl. US #8 Glo… - Nicola23453287 : RT @capitano_ri: Fino a ieri #pd e #m5s ci raccontavano che migliaia di italiani e stranieri non trovavano lavoro e per questo andavano aiu… - offerte64 : Amazon Basics 'Everyday' Lenzuolo con angoli francese, in 100% cotone, Bianco 140 x 200 x 30 cm… -