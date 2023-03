Compiti a casa | in Italia il doppio di altri Paesi europei | giusto assegnarli?

(Di martedì 28 marzo 2023) Prendendo come misura la quarta elementare idati insono 3,3 volte superiori a quelli assegnati in Francia e del 50% in più rispetto a quelli di Spagna e Finlandia. Quantità simile in Germania da dove è partita una polemica molto simile a quella che più volte c'è stata in

La reazione impulsiva era stata causata dalle lacrime del suo figlio, che si trovava in difficoltà nel completare i. In quel momento, la madre era nervosa per questioni personali e ...Ancora infiammato il dibattito a proposito dei troppiassegnati dagli insegnanti agli alunni, soprattutto dopo l ' inferocita lamentela di una mamma su TikTok che si è scagliata duramente contro la classe docente . A prendere posizione in ...... ' Mi sarei ricordata di quella donna aggressiva che avevo incontrato nel primo quadrimestre, dopo un quattro dato alla figlia e a molti studenti che non avevano fatto i. Non li ...

La questione dei compiti a casa durante l'anno scolastico e nelle vacanze estive è polemica che torna periodicamente in Italia. E non solo. In Germania si discute se abolirli. La leader della Linke, ...Non foss’altro per rendersi conto della differenza tra Schacht e qualche insegnante promosso a governare in Italia “per fare i compiti a casa”. In effetti, Schacht appare come risolutore di crisi ...