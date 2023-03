Come sarà Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo? Kim Raver: “Siamo una serie con un cast corale” (Di martedì 28 marzo 2023) Grey’s Anatomy può sopravvivere anche senza Ellen Pompeo. L’uscita di scena della grande protagonista avrà sicuramente un forte impatto sulla serie tv, ma forse non tanto. Secondo Kim Raver, interprete di Teddy Altman, ormai personaggio storico del medical drama (è presente dalla sesta stagione), Grey’s Anatomy è uno show con un cast corale, che abbraccia più persone, e che può continuare a raccontare molte storie ancora per tanti anni. Certamente, l’arrivederci di una colonna portante Come Meredith Grey si farà sentire. In un’intervista rilasciata a Extra, la Raver descrive com’è stato girare Grey’s Anatomy ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 marzo 2023)può sopravvivere anche. L’uscita di scena della grande protagonista avrà sicuramente un forte impatto sullatv, ma forse non tanto. Secondo Kim, interprete di Teddy Altman, ormai personaggio storico del medical drama (è presente dalla sesta stagione),è uno show con un, che abbraccia più persone, e che può continuare a raccontare molte storie ancora per tanti anni. Certamente, l’arrivederci di una colonna portanteMeredith Grey si farà sentire. In un’intervista rilasciata a Extra, ladescrive com’è stato girare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'Sono soddisfatto di come ho servito e risposto, specie nel 1° set. Contro Rublev sarà una partita diversa rispet… - FedericoFerri : Irraggiungibile, inimitabile, ineguagliabile, e per questo modello ed esempio, come nessun altro. Per me, il sogno… - FBiasin : Non so se #Inzaghi sarà all’#Inter anche in futuro, ma so che l’accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerat… - zanfardi2 : RT @napolista: Lo scudetto del #Napoli sarà festeggiato anche a New York, Buenos Aires e Parigi A Parigi si festeggerà sotto la Tour Eiffe… - Davide19663174 : @ziotobia13 @mfoolsjam @MissMcphista @ultimora_pol Però non è che il costo della vita in Italia sia basso anzi Non… -