"Come Norimberga". Ok degli Usa al tribunale speciale per i russi (Di martedì 28 marzo 2023) Gli Stati Uniti hanno espresso il loro sostegno alla creazione di un tribunale speciale per perseguire la russia per il "crimine di aggressione" contro l'Ucraina

