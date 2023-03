Come la Turchia sfida la Cina in Africa (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar – Se è ben nota la presenza di imprese cinesi in Africa, lo stesso non si può dire di quelle turche. Le imprese della Turchia non solo operano nel continente nero, ma adesso stanno sfidando la Cina nella costruzione di importanti opere infrastrutturali. La Banca Mondiale stima che la spesa per infrastrutture in Africa si aggiri a 300 miliardi di dollari annui e le società di Ankara sono sempre più determinate a guadagnare quota in questo settore a scapito di quelle di Pechino. In Africa la Turchia sfida la Cina (e spesso vince) Cresce così il numero di Paesi Africani che scelgono le imprese del gigante anatolico perché hanno la reputazione di portare a termine grosse opere nei tempi e nei costi stabiliti. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar – Se è ben nota la presenza di imprese cinesi in, lo stesso non si può dire di quelle turche. Le imprese dellanon solo operano nel continente nero, ma adesso stannondo lanella costruzione di importanti opere infrastrutturali. La Banca Mondiale stima che la spesa per infrastrutture insi aggiri a 300 miliardi di dollari annui e le società di Ankara sono sempre più determinate a guadagnare quota in questo settore a scapito di quelle di Pechino. Inlala(e spesso vince) Cresce così il numero di Paesini che scelgono le imprese del gigante anatolico perché hanno la reputazione di portare a termine grosse opere nei tempi e nei costi stabiliti. ...

