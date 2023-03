Come fare in modo che un trasloco non diventi un incubo (Di martedì 28 marzo 2023) Come regola generale, i traslochi sono associati a cambiamenti positivi. Uno cambia casa perché ha un nuovo lavoro, sta studiando o perché semplicemente lascia la casa dei genitori. Sebbene non esistano dati generali applicabili a tutti, quello che si deduce da un sondaggio effettuato su 5.000 italiani è che, in media, nella vita, si effettuano quattro traslochi. Ovviamente questi possono comportare una certa quantità di stress, soprattutto quando c’è una scadenza per lasciare la vecchia casa. Come evitare questa angoscia? La prima cosa da fare è mettersi nelle mani di esperti del trasloco. In questo modo tutto il peso che l’organizzazione assume sarà minore. Inoltre, se si tratta di un trasloco un po’ complicato perché, ad esempio, si abita a un piano alto o si hanno degli ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 marzo 2023)regola generale, i traslochi sono associati a cambiamenti positivi. Uno cambia casa perché ha un nuovo lavoro, sta studiando o perché semplicemente lascia la casa dei genitori. Sebbene non esistano dati generali applicabili a tutti, quello che si deduce da un sondaggio effettuato su 5.000 italiani è che, in media, nella vita, si effettuano quattro traslochi. Ovviamente questi possono comportare una certa quantità di stress, soprattutto quando c’è una scadenza per lasciare la vecchia casa.evitare questa angoscia? La prima cosa daè mettersi nelle mani di esperti del. In questotutto il peso che l’organizzazione assume sarà minore. Inoltre, se si tratta di unun po’ complicato perché, ad esempio, si abita a un piano alto o si hanno degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??Hanno utilizzato dei bambini per fare propaganda politica. “I cori Giorgia-Giorgia? I bambini hanno sentito qual… - lapoelkann_ : Orgoglioso del Mio Amico che porta legalità e della Polizia a Scampia . Dobbiamo Amare il nostro paese????. Grazie a… - WeAreTennisITA : Rublev: 'Neanche un errore eh' Alcaraz: 'Voglio fare come te, fare tutto col dritto senza errori!' Rublev: 'Se tu f… - NuvolaAlterata : RT @pierpi13: “All’epoca frequentavo Robert De Niro, che era a Roma per girare “C’era una volta in America”, il film di Sergio Leone, ed un… - franzmakk : Non amo la violenza, né tantomeno atti terroristici di qualsiasi natura. Il ministro lo sa che la Francia si appell… -