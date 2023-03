Come è morto Gianni Minà, la malattia che lo ha stroncato (Di martedì 28 marzo 2023) La notizia della morte di Gianni Minà, scomparso all'età di 84 anni, ha sconvolto il mondo del giornalismo e non solo. Ieri sono stati gli stessi familiari del noto giornalista a informare il suo amato pubblico. E, stando a quanto riferito, pare che il decesso sia stato causato da un problema cardiaco. "Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca - questo il messaggio comparso ieri sulla pagina Facebook del giornalista -. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Nato a Torino il 17 maggio 1938, Minà ha iniziato la carriera da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La notizia della morte di, scomparso all'età di 84 anni, ha sconvolto il mondo del giornalismo e non solo. Ieri sono stati gli stessi familiari del noto giornalista a informare il suo amato pubblico. E, stando a quanto riferito, pare che il decesso sia stato causato da un problema cardiaco. "ci ha lasciato dopo una brevecardiaca - questo il messaggio comparso ieri sulla pagina Facebook del giornalista -. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Nato a Torino il 17 maggio 1938,ha iniziato la carriera da ...

