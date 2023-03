Come dare gas al giubbotto di stagione: le linee guida, in 5 look da copiare (Di martedì 28 marzo 2023) L’estetica bikercore impazza sulle passerelle, per le strade e sui social. Ma se c’è un pezzo chiave del look dal motociclista che si è imposto più di tutti nel guardaroba, è la moto jacket. La nuova giacca biker donna di stagione ricalca alla perfezione i pezzi da gara: in pelle o tecnica, color block, con tanto di loghi racing e protezioni. 5 look con la moto jacket PE23 guarda le foto Leggi anche › Scaldate i motori. L’uniforme di stagione si ispira allo stile ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 marzo 2023) L’estetica bikercore impazza sulle passerelle, per le strade e sui social. Ma se c’è un pezzo chiave deldal motociclista che si è imposto più di tutti nel guardaroba, è la moto jacket. La nuova giacca biker donna diricalca alla perfezione i pezzi da gara: in pelle o tecnica, color block, con tanto di loghi racing e protezioni. 5con la moto jacket PE23 guarda le foto Leggi anche › Scaldate i motori. L’uniforme disi ispira allo stile ...

