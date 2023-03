Come cambia il tabellone di Lorenzo Sonego a Miami con l’eliminazione di Auger-Aliassime: che occasione! (Di martedì 28 marzo 2023) Lorenzo Sonego si è esaltato nella notte italiana. Il torinese ha sconfitto nel match valido per il terzo turno del Masters1000 di Miami l’americano Frances Tiafoe, approdando agli ottavi di finale. Una replica di quanto fatto nel 2021 da Sonego che vuol andare oltre. Sul suo cammino ci sarà l’argentino Francisco Cerundolo, che a sorpresa ha piegato una delle teste di serie principali, il canadese Felix Auger-Aliassime. Una prestazione opaca di quest’ultimo, con il sudamericano bravo ad approfittarne. Sulla carta, una sfida alla portata dell’azzurro, ma guai a sottovalutare Cerundolo, che l’anno passato seppe spingersi fino alle semifinali in questo torneo, battendo anch’egli Tiafoe. Un match senza uno storico e di conseguenza sarà anche più interessante comprendere ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)si è esaltato nella notte italiana. Il torinese ha sconfitto nel match valido per il terzo turno del Masters1000 dil’americano Frances Tiafoe, approdando agli ottavi di finale. Una replica di quanto fatto nel 2021 dache vuol andare oltre. Sul suo cammino ci sarà l’argentino Francisco Cerundolo, che a sorpresa ha piegato una delle teste di serie principali, il canadese Felix. Una prestazione opaca di quest’ultimo, con il sudamericano bravo ad approfittarne. Sulla carta, una sfida alla portata dell’azzurro, ma guai a sottovalutare Cerundolo, che l’anno passato seppe spingersi fino alle semifinali in questo torneo, battendo anch’egli Tiafoe. Un match senza uno storico e di conseguenza sarà anche più interessante comprendere ...

