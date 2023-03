Coldiretti | il flash mob a Roma | no al cibo sintetico | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 marzo 2023)mob dei giovani agricoltori dellache da tutta Italia sono scesi in piazza davanti a Palazzo Chigi per dire no al. Il presidio-lampo è stato organizzato in occasione del Consiglio dei Ministri sul disegno di legge che vieta il commercio e la produzione in Italia di carne e altri alimenti ottenuti in laboratorio, proposto dal Ministro dell'agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e dalla premier Giorgia Meloni, per i quali è stato preparato un cesto di tipicità 100% Made in Italy. "No al", "Contro ilin provetta è meglio una vera porchetta", "Difendiamo la dieta mediterranea", "No agli oligarchi delartificiale", sono solo alcuni degli slogan su striscioni e cartelli esposti ...