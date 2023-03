Codice Salvini: appalti, via libera al decreto. "Piegato il partito dei no", cosa cambia (Di martedì 28 marzo 2023) Missione compiuta per Matteo Salvini: Il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi ha approvato il decreto legislativo con il nuovo Codice degli appalti. Lo si apprende da fonti ministeriali. La Lega esulta e descrive così il dlgs che porterà il nome del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: "Via libera al nuovo Codice Salvini". "Il dlgs - si legge - significa appalti più rapidi, con un risparmio di tempo (solo per gli affidamenti senza gara si risparmiamo da sei mesi a un anno), più autonomia agli enti locali con particolare riferimento ai piccoli comuni, corsia preferenziale per le forniture italiane ed europee, digitalizzazione con risparmio di carta e incombenze burocratiche. Piegato - prosegue la Lega - il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Missione compiuta per Matteo: Il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi ha approvato illegislativo con il nuovodegli. Lo si apprende da fonti ministeriali. La Lega esulta e descrive così il dlgs che porterà il nome del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: "Viaal nuovo". "Il dlgs - si legge - significapiù rapidi, con un risparmio di tempo (solo per gli affidamenti senza gara si risparmiamo da sei mesi a un anno), più autonomia agli enti locali con particolare riferimento ai piccoli comuni, corsia preferenziale per le forniture italiane ed europee, digitalizzazione con risparmio di carta e incombenze burocratiche.- prosegue la Lega - il ...

