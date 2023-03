Clizia Incorvaia replica ad Antonella Fiordelisi dopo gli attacchi a Micol

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 marzo 2023) La siciliana ex gieffina risponde sui social adintervienelo scontro al GF Vip La semifinale del GF Vip ha portato in dote diversi colpi di scena e scontri accesissimi. Oltre alla proclamazione di Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi come finalisti, Alfonso Signorini ha dedicato spazio nel corso della puntata anche a un confronto particolarmente acceso e chiacchierato sui social tra, eliminata la scorsa settimana dal reality, e. Le due se ne sono dette di tutti i colori, con l’ex schermitrice in particolar modo finita in pasto ai social per aver fatto una figura non certamente da ricordare: “Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei ...