Clizia Incorvaia asfalta Antonella durante il GF Vip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Patty_OcchiBlu : RT @ESTANCA2: Questa grandissima donna di Clizia Incorvaia #gfvip #incorvassi - TheQueenMami1 : RT @ESTANCA2: Questa grandissima donna di Clizia Incorvaia #gfvip #incorvassi - BarbaraColosimo : RT @ESTANCA2: Questa grandissima donna di Clizia Incorvaia #gfvip #incorvassi - theblondes4 : @IsaeChia Le sorelle a Incorvaia si sentono troppo sto premio Nobel quando soprattutto Clizia è nota per aver menti… - gfvip99386927 : RT @BITCHYFit: Clizia Incorvaia sbotta durante il GF Vip: “Mitomane. Rabbia e invidia” -

è intervenuta più volte in difesa della sorella ed ha pubblicato una serie di post. Prima un modo di dire siculo: ' L'aceddu 'nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia" , ...Nel corso delle ultime ore il nome dell'ex gieffino è tornato ad occupare il centro del gossip per un gesto di cui si è reso protagonista nei confronti di, compagna del suo miglior ...Gf Vip, Edoardo Donnamaria smette di seguire, Twitter lo deride e lui risponde Con la Fiordelisi , come testimoniato dai social, il giovane romano è inseparabile e i due sembrano più ...

Clizia Incorvaia e la frecciatina a Antonella: Micol accanto ha un vero uomo, non uno schiavo Fanpage.it

Clizia Incorvaia e l’accusa ad Antonella Fiordelisi: “E’ una mitomane” Anche Clizia Incorvaia si è esposta pubblicamente dopo l’acceso confronto di ieri sera tra sua sorella Micol e Antonella ...Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, il pubblico da Casa ha assistito al nuovo faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia ... tolto il segui”, Antonella colpisce Micol e ...