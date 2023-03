Clima, l’Onu indica quattro soluzioni per salvarci. Ecco quali (Di martedì 28 marzo 2023) L’emergenza Climatica non accenna ad alleviarsi. I dati emersi dall’ultimo report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) dell’Organizzazione Nazioni Unite, il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamenti Climatici, lo confermano: le emissioni di gas serra nel mondo continuano ad aumentare, fino a raggiungere livelli record nel 2022, e col passare del tempo diventa sempre più complesso mettere in campo le soluzioni. Per cercare di frenare l’escalation sull’emergenza Clima servono tagli rapidi, drastici e prolungati delle emissioni, come conferma lo studio Ipcc. Nelle parole di Hoesung Lee, presidente dell’ente, “stiamo camminando quando dovremmo correre”. Il tempo è un fattore decisivo: per limitare il riscaldamento a 1,5 °C rispetto ai livelli ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) L’emergenzatica non accenna ad alleviarsi. I dati emersi dall’ultimo report dell’Intergovernmental Panel onte Change (Ipcc) dell’Organizzazione Nazioni Unite, il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamentitici, lo confermano: le emissioni di gas serra nel mondo continuano ad aumentare, fino a raggiungere livelli record nel 2022, e col passare del tempo diventa sempre più complesso mettere in campo le. Per cercare di frenare l’escalation sull’emergenzaservono tagli rapidi, drastici e prolungati delle emissioni, come conferma lo studio Ipcc. Nelle parole di Hoesung Lee, presidente dell’ente, “stiamo camminando quando dovremmo correre”. Il tempo è un fattore decisivo: per limitare il riscaldamento a 1,5 °C rispetto ai livelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Situazione catastrofica, dovremmo sostituire la produzione di armi e proiettili con quella di pannelli solari. Sol… - PagellaPolitica : Lunedì è uscito l’ultimo rapporto dell’Onu sui cambiamenti climatici. Finora sui social non ne ha parlato nessun le… - valigiablu : “Il nuovo rapporto ONU sul clima è allo stesso tempo un avviso di sfratto per l’umanità e un manuale di sopravviven… - paoloangeloRF : Cosa dice l'ultimo rapporto dell'Onu sul clima - AllertApc : RT @sbolognesi: “L’ultimo rapporto ONU sul clima è allo stesso tempo un avviso di sfratto per l’umanità e un manuale di sopravvivenza” http… -