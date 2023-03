Clerici (Amcli), 'microbiologo centrale per diagnosi e cure personalizzate' (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar.(Adnkronos Salute) - "Il nostro contributo è sempre più importante. Possiamo fornire al clinico non solo un responso preciso che identifica l'agente eziologico e in alcuni casi il grado di progressione dell'infezione, ma anche un quadro d'insieme, molto prezioso per il clinico, che lo aiuta a definire il trattamento farmacologico personalizzato". Così Pierangelo Clerici, presidente Amcli Ets, Associazione microbiologi clinici italiani e direttore Uo. Microbiologia Asst Ovest Milanese, ieri, a Rimini, in chiusura del 50esimo Congresso nazionale di Amcli Ets ricordando l'importanza di una microbiologia non più circoscritta al laboratorio ma integrata con la clinica ospedaliera. Nell'edizione all'insegna dei record - sottolinea una nota dell'associazione - più di 1.500 partecipanti (oltre 300 under 30), 111 specializzandi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar.(Adnkronos Salute) - "Il nostro contributo è sempre più importante. Possiamo fornire al clinico non solo un responso preciso che identifica l'agente eziologico e in alcuni casi il grado di progressione dell'infezione, ma anche un quadro d'insieme, molto prezioso per il clinico, che lo aiuta a definire il trattamento farmacologico personalizzato". Così Pierangelo, presidenteEts, Associazione microbiologi clinici italiani e direttore Uo. Microbiologia Asst Ovest Milanese, ieri, a Rimini, in chiusura del 50esimo Congresso nazionale diEts ricordando l'importanza di una microbiologia non più circoscritta al laboratorio ma integrata con la clinica ospedaliera. Nell'edizione all'insegna dei record - sottolinea una nota dell'associazione - più di 1.500 partecipanti (oltre 300 under 30), 111 specializzandi, ...

