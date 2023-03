Claudio Lolli | uno zingaro non proprio felice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 marzo 2023) Celebriamo oggi un cantautore depresso e cupo a tal punto da spingere i giovani al suicidio:. Un cantautore impegnato politicamente era affiliato addirittura alle Brigate Rosse. Sul suo nome hanno pesato, fin dall’inizio della sua carriera, pregiudizi o pareri errati e distorti. Un autore certamente non sconosciuto,ha avuto alcuni riconoscimenti importanti, come sempre tardivi, e ha goduto di notevole fama negli anni Settanta, decennio che ha cantato e raccontato in dischi straordinari. Chi eraCopyright La Repubblicanasce a Bologna nel 1950, in una famiglia piccolo borghese che avrà modo di criticare apertamente in alcune canzoni. Le sue prime esperienze musicali avvengono all’Osteria delle Dame, di Bologna, ...