Cio: via libera a russi e bielorussi come atleti neutrali, rinvio decisione su Parigi 2024 (Di martedì 28 marzo 2023) Losanna, 28 mar. - (Adnkronos) - Gli atleti russi e bielorussi possono gareggiare nelle competizioni sportive internazionali ma esclusivamente a titolo individuale e sotto lo status di atleti neutrali e a patto che soddisfino i requisiti antidoping. rinvio invece in merito alla loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, perché "prenderemo una decisione al momento appropriato". Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, in conferenza stampa al termine della prima giornata dell'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna. Restano in vigore le altre sanzioni, per cui non ci sarà spazio per le nazionali di russia e Bielorussia, nè per bandiere, inni o simboli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Losanna, 28 mar. - (Adnkronos) - Glie bielopossono gareggiare nelle competizioni sportive internazionali ma esclusivamente a titolo individuale e sotto lo status die a patto che soddisfino i requisiti antidoping.invece in merito alla loro partecipazione alle Olimpiadi die Milano-Cortina 2026, perché "prenderemo unaal momento appropriato". Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, in conferenza stampa al termine della prima giornata dell'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna. Restano in vigore le altre sanzioni, per cui non ci sarà spazio per le nazionali dia e Bieloa, nè per bandiere, inni o simboli ...

Cio: via libera a russi e bielorussi come atleti neutrali, rinvio ... Il Tirreno Cio: via libera a russi e bielorussi come atleti neutrali, rinvio decisione su Parigi 2024 Losanna, 28 mar. – (Adnkronos) – Gli atleti russi e bielorussi possono gareggiare nelle competizioni sportive internazionali ma esclusivamente a titolo individuale e sotto lo status di atleti neutrali ...