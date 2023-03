Cio: sì ad atleti di Russia e Bielorussia ma a titolo individuale (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato olimpico internazionale ha raccomandato il ritorno alle competizioni degli atleti russi e bielorussi come atleti individuali ma non ha fornito una tempistica sulla loro potenziale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato olimpico internazionale ha raccomandato il ritorno alle competizioni deglirussi e bielorussi comeindividuali ma non ha fornito una tempistica sulla loro potenziale ...

