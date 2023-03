CINQUE MINUTI: QUANTO INCIDE IL PROGRAMMA DI BRUNO VESPA SUGLI ASCOLTI DI RAI1? (Di martedì 28 marzo 2023) Dal 27 febbraio scorso su RAI1 dopo il Tg1 delle 20:00, troviamo la striscia feriale di BRUNO VESPA dal titolo CINQUE MINUTI, nella quale si discute su temi legati all’attualità. Dopo 30 giorni dalla sua messa in onda sono state realizzate 19 puntate e quindi CINQUE MINUTI merita un’analisi approfondita, analizzando la situazione di questo PROGRAMMA. Partiamo dalla media globale, che risulta essere di 4.457.000 telespettatori, con uno share pari al 21,61%. La puntata più seguita è la prima, quando c’erano 5.165.000 telespettatori medi. La meno vista è data 16 marzo 2023, che corrisponde alla puntata numero 14, con 3.767.000 telespettatori. Soliti Ignoti risente di questa fascia informativa di BRUNO VESPA? Se noi ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 marzo 2023) Dal 27 febbraio scorso sudopo il Tg1 delle 20:00, troviamo la striscia feriale didal titolo, nella quale si discute su temi legati all’attualità. Dopo 30 giorni dalla sua messa in onda sono state realizzate 19 puntate e quindimerita un’analisi approfondita, analizzando la situazione di questo. Partiamo dalla media globale, che risulta essere di 4.457.000 telespettatori, con uno share pari al 21,61%. La puntata più seguita è la prima, quando c’erano 5.165.000 telespettatori medi. La meno vista è data 16 marzo 2023, che corrisponde alla puntata numero 14, con 3.767.000 telespettatori. Soliti Ignoti risente di questa fascia informativa di? Se noi ...

