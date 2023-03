Ciclista investito da un’auto: 52enne muore sul colpo (Di martedì 28 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato lo scorso 26 marzo a Sezze. A perdere la vita un cittadino indiano, residente a Pontinia, di 52 anni investito da un’auto. Il violento impatto non gli ha lasciato purtroppo scampo. Oltre ai sanitari del 118 sono poi intervenuti sul posto i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Morto carbonizzato dopo l’incidente con il bus Atac: Alessandro Femia poteva salvarsi Ciclista investito sulla Migliara 47 L’incidente si è verificato domenica sera. Siamo sulla strada Migliara 47 – nel territorio di Sezze, in provincia di Latina – quando un cittadino indiano che era in sella alla propria bici è stato travolto da un’auto, una Mercedes, a bordo della quale c’era un uomo di 48 anni residente a Pontinia. Un impatto violento che non ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato lo scorso 26 marzo a Sezze. A perdere la vita un cittadino indiano, residente a Pontinia, di 52 annida. Il violento impatto non gli ha lasciato purtroppo scampo. Oltre ai sanitari del 118 sono poi intervenuti sul posto i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Morto carbonizzato dopo l’incidente con il bus Atac: Alessandro Femia poteva salvarsisulla Migliara 47 L’incidente si è verificato domenica sera. Siamo sulla strada Migliara 47 – nel territorio di Sezze, in provincia di Latina – quando un cittadino indiano che era in sella alla propria bici è stato travolto da, una Mercedes, a bordo della quale c’era un uomo di 48 anni residente a Pontinia. Un impatto violento che non ha ...

