Ciclismo | Sagan | “Sogno di partecipare a Parigi 2024 Mi mancherà il gruppo della squadra”

(Di martedì 28 marzo 2023) Peterè stato sicuramente uno dei ciclisti che hanno fatto la storia in questi anni. Il ciclista slovacco è stato ospite di Warner Bros, Discovery per il lancionuova stagione di. Nel corso di tale intervistaha ripercorso tutta la sua carriera sportiva, incentrando poi l’attenzione a quello che sarà dopo la sua stagione: ossia la Mountain Bike con un unico e ildiin quel dei Giochi Olimpici di. Queste le parole di: “Da juniores riuscivo ad alternare strada e Mtb, ospite dello studio londinese di Eurosport- ma poi ho dovuto decidere. Quando la Liquigas mi ha proposto di diventare professionista, ho scelto la strada con grande responsabilità, ma la Mountain Bike è sempre ...

dispensa consigli per i giovani: "Un giovane deve fare quello che gli piace. Se ama la strada,... All'epoca era anche facile prendersi la responsabilità perché il ciclismo su strada era il massimo.

Sagan dispensa consigli per i giovani ... All’epoca era anche facile prendersi la responsabilità perché il ciclismo su strada era il massimo. Mi sono detto: se va male in strada, posso sempre tornare ...CICLISMO - È stato uno dei personaggi del ciclismo moderno, Peter Sagan appenderà la bici (da strada) al chiodo alla fine di questa stagione. Lo Slovacco, tre v ...