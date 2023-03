Ciclismo | Riccardo Magrini | “Van Aert fa i regali | non condivido Ganna lasciamolo tranquillo | Pozzovivo è come un 30enne”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) Senza troppi giri di parole. Nell’ultima puntata di Sport2Day Speciale, su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Francesca Cazzaniga,, volto notissimo agli appassionati diper la sua esperienza da corridore, direttore sportivo e da commentatore tecnico su Eurosport da diverso tempo, ha espresso alcune valutazioni rispetto ai tempi d’attualità. In primis, “Magro” ha detto la sua su quanto è accaduto nella Gand-Wevelgem, caratterizzata dal trionfo in coppia,era già avvenuto al GP Harelbeke dello scorso anno, di Wout vane Christophe Laporte, con la sostanziale differenza che a imporsi nella Classica belga è stato il transalpino, con gentile concessione del 28enne nativo di Herentals. Una gestione, in modalità “regalo”, non ...