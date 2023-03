Ciclismo, Ranking UCI (28 marzo): Filippo Ganna entra in top-30! L’Italia recupera una posizione, Pogacar leader (Di martedì 28 marzo 2023) L’Italia ha recuperato una posizione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese è riuscito a salire al nono posto con 7.961,9 punti all’attivo, scavaldando la Colombia. Una piccolissima soddisfazione, ma sarà dura recuperare altro terreno considerando che la Gran Bretagna è avanti di ben 933 punti. La graduatoria è dominata dal Belgio, ampiamente davanti a Francia, Spagna, Olanda e Slovenia. Il miglior italiano è Filippo Ganna, che nonostante il ritiro alla Gand-Wevelgem ha recuperato otto posizioni (merito anche del decimo posto a Herelbeke) e ora si trova in 29ma piazza. L’altro azzurro in top-50 è Lorenzo Rota (46mo), mentre Giulio Ciccone risale 19 gradini grazie agli ottimi risultati ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)hato unanelUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese è riuscito a salire al nono posto con 7.961,9 punti all’attivo, scavaldando la Colombia. Una piccolissima soddisfazione, ma sarà durare altro terreno considerando che la Gran Bretagna è avanti di ben 933 punti. La graduatoria è dominata dal Belgio, ampiamente davanti a Francia, Spagna, Olanda e Slovenia. Il miglior italiano è, che nonostante il ritiro alla Gand-Wevelgem hato otto posizioni (merito anche del decimo posto a Herelbeke) e ora si trova in 29ma piazza. L’altro azzurro in top-50 è Lorenzo Rota (46mo), mentre Giulio Ciccone risale 19 gradini grazie agli ottimi risultati ...

