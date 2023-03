Cibus: a Fiere Parma focus su innovazione e sostenibilità, attesi 1.300 top buyer (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – innovazione e sostenibilità sono le parole chiave della nuova edizione di Cibus Connecting Italy che si svolge a Fiere di Parma da domani, mercoledì 29 marzo a giovedì 30. Si confermano le tendenze salutistiche e la crescente attenzione alla sostenibilità e ai nuovi packaging. L’edizione di quest’anno propone ai circa 20mila operatori attesi da tutto il mondo da 90 diversi Paesi esteri, tra i quali 1.300 top buyer, mille brand dell’agroalimentare e quattro aree speciali: ortofrutta fresca; ingredienti funzionali a base vegetale; nutraceutica e integrazione sportiva; ingredientistica e soluzioni tecnologiche per Gelato e Pasticceria. In più, ad attendere gli operatori, oltre 500 nuovi prodotti e una selezione di cento referenze innovation ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) –sono le parole chiave della nuova edizione diConnecting Italy che si svolge adida domani, mercoledì 29 marzo a giovedì 30. Si confermano le tendenze salutistiche e la crescente attenzione allae ai nuovi packaging. L’edizione di quest’anno propone ai circa 20mila operatorida tutto il mondo da 90 diversi Paesi esteri, tra i quali 1.300 top, mille brand dell’agroalimentare e quattro aree speciali: ortofrutta fresca; ingredienti funzionali a base vegetale; nutraceutica e integrazione sportiva; ingredientistica e soluzioni tecnologiche per Gelato e Pasticceria. In più, ad attendere gli operatori, oltre 500 nuovi prodotti e una selezione di cento referenze innovation ...

