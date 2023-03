Cibo, videogiochi e social: l’allarme Iss sulle dipendenze per 2 milioni di adolescenti (Di martedì 28 marzo 2023) Dal Cibo, dai videogiochi, dai social, dalla paura dei rapporti sociali: quasi 2 milioni di adolescenti oggi in Italia soffrono di una dipendenza comportamentale. A rilevarlo è lo studio dipendenze comportamentali nella Generazione Z frutto del lavoro di ricerca condotto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Nazionale dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità presentato poche ore fa. 1,2 milioni di adolescenti è dipendete dal Cibo, quasi 500mila da videogiochi, circa 100mila dai social media. Oltre 65mila poi i ragazzi che fuggono dai rapporti sociali, il cosiddetto Hikikomori. Questi ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Dal, dai, dai, dalla paura dei rapportii: quasi 2dioggi in Italia soffrono di una dipendenza comportamentale. A rilevarlo è lo studiocomportamentali nella Generazione Z frutto del lavoro di ricerca condotto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Nazionalee Doping dell’Istituto Superiore di Sanità presentato poche ore fa. 1,2diè dipendete dal, quasi 500mila da, circa 100mila daimedia. Oltre 65mila poi i ragazzi che fuggono dai rapportii, il cosiddetto Hikikomori. Questi ...

