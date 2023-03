Cibo sintetico | Schillaci | Stop per principio precauzione

(Di martedì 28 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 "Si tratta di una legge significativa di 6 articoli che si basa suldi, perché al momento non ci sono evidenze scientifiche sui possibili effetti dannosi dei cibi sintetici. L'Italia vanta una cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea che apporta in maniera sana, equilibrata e bilanciata i nutrienti e protegge dall'insorgere di alcune malattie". Così il ministro della Salute, Orazio, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Piu_Europa : Nuovo giorno, nuovo nemico, nuovo reato. Invece di salutare nuova potenziale opportunità di sviluppo, il governo si… - riccardomagi : Il governo anche oggi si inventa un nuovo reato. Questa volta se la prende con il cibo sintetico. Meloni preferis… - Agenzia_Ansa : Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Si legge in una bozza di Ddl… - La_brus : Sul Codice appalti il governo ignora l'Anac: liberi tutti sull'affidamento di lavori fino a 500mila euro… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano : Sul Codice appalti il governo ignora l'Anac: liberi tutti sull'affidamento di lavori fino a 500mila euro. Approvato an…

"C'è un rischio di ingiustizia socile con il, in una società in cui i ricchi mangiano bene ed i poveri no. Non c'è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di tutela" ha ...2023 - 03 - 28 11:21:24 Stop aStop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. È quanto si legge in una bozza di Ddl che sarà presentata oggi dal ...La norma sul"prevede sanzioni che vanno da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 60mila euro, fino al 10% del fatturato annuo realizzato nell'ultimo esercizio" " ha detto il ...

Via libera del Cdm, a quanto si apprende, al disegno di legge che contiene disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici ... opportunità ...Il consiglio dei ministri ha approvato martedì in via definitiva il nuovo Codice appalti, oltre a varare il decreto bollette e un disegno di legge che vieta “produzione e commercializzazione di ...