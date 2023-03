Cibo sintetico al bando | nella bozza del nuovo Ddl fino a 60mila euro di multa

(Di martedì 28 marzo 2023) Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Si legge in unadi Ddl che sarà presentata oggi dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in ...

Stop in Italia alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Si legge in una bozza di Ddl che sarà presentata oggi dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in ...No a uso e commercializzazione nell'alimentare e nei mangimi . Sanzioni da 10mila fino ad un massimo di 60mila euro, oppure fino al 10% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio ...La bozza del disegno di legge prevede anche che alla violazione consegua la confisca del prodotto illecito. In piu' a chi trasgredisce il divieto sara' comminata l'ulteriore sanzione amministrativa - ...

In Cdm arriva lo stop al cibo sintetico: così viene vietata la produzione Il Sole 24 ORE

“le bugie sul cibo in provetta confermano che c’è una precisa strategia ... qualità e la tradizione” Lo schema di disegno di legge del Governo contro il cibo sintetico risponde alle richieste di mezzo ...Il nuovo dl coi sostegni a famiglie e imprese per le bollette, il ddl annuale per la concorrenza e quello per il divieto agli alimenti sintetici saranno sul tavolo del Cdm in programma oggi pomeriggio ...