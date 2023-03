Choco Italia in tour arriva a Frascati: ecco quando e dove (Di martedì 28 marzo 2023) Un appuntamento a dir poco goloso quello che avrà luogo in questo fine settimana a Frascati. Ci stiamo riferendo al festival del cioccolato artigianale che questo weekend concluderà il suo tour stagionale nel Lazio. In particolare, saranno 9 le regioni d’Italia da cui arriveranno gli artigiani e i produttori di Choco Italia che, da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile, consentiranno un viaggio organolettico tra dolcezze ed eccellenze. Poi, dalle 10 a mezzanotte, sulla passeggiata di Viale Annibal Caro, sarà possibile godere di un grande mercatino ad ingresso gratuito. Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, l’iniziativa è patrocinata dal comune di Frascati, grazie alla disponibilità del sindaco Francesca Sbardella, del vicesindaco Franco D’Uffizi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Un appuntamento a dir poco goloso quello che avrà luogo in questo fine settimana a. Ci stiamo riferendo al festival del cioccolato artigianale che questo weekend concluderà il suostagionale nel Lazio. In particolare, saranno 9 le regioni d’da cui arriveranno gli artigiani e i produttori diche, da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile, consentiranno un viaggio organolettico tra dolcezze ed eccellenze. Poi, dalle 10 a mezzanotte, sulla passeggiata di Viale Annibal Caro, sarà possibile godere di un grande mercatino ad ingresso gratuito. Organizzata dall’AssociazioneEventi, l’iniziativa è patrocinata dal comune di, grazie alla disponibilità del sindaco Francesca Sbardella, del vicesindaco Franco D’Uffizi e ...

