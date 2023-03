"Chiude la trasmissione", voci esplosive in Rai: doccia gelata per Milly Carlucci? (Di martedì 28 marzo 2023) Una doccia fredda per Milly Carlucci? La quarta edizione de Il Cantante Mascherato, il format in onda su Rai 1, sta faticando in termini di ascolti. E così Viale Mazzini avrebbe deciso che il programma, voluto fortissimamente dalla conduttrice, volto di punta Rai, Chiuderà i battenti. L'esplosiva indiscrezione viaggia su Dagospia, secondo cui già su questa edizione da poco ripartita i dirigenti di Viale Mazzini nutrissero qualche dubbio. "Lo show del sabato sera di Rai 1 - scrive il sito di Roberto D'Agostino - sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell'azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Unafredda per? La quarta edizione de Il Cantante Mascherato, il format in onda su Rai 1, sta faticando in termini di ascolti. E così Viale Mazzini avrebbe deciso che il programma, voluto fortissimamente dalla conduttrice, volto di punta Rai,rà i battenti. L'esplosiva indiscrezione viaggia su Dagospia, secondo cui già su questa edizione da poco ripartita i dirigenti di Viale Mazzini nutrissero qualche dubbio. "Lo show del sabato sera di Rai 1 - scrive il sito di Roberto D'Agostino - sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell'azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per ...

