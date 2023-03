“Chiude Il cantante mascherato”. Clamoroso alla Rai, Milly Carlucci è stata informata dei motivi (Di martedì 28 marzo 2023) Notizia pessima su Milly Carlucci, con la Rai che avrebbe ormai assunto una decisione clamorosa su Il cantante mascherato. La trasmissione in onda il sabato sera su Rai1 è stata travolta in queste ore da una indiscrezione inaspettata, che sta scuotendo i telespettatori e la conduttrice televisiva. E ci sarebbe stata tanta maretta nei corridoi della televisione pubblica italiana, con lei che avrebbe provato in tutti i modi a tenere dritta la barra. Ma ormai la situazione sarebbe diventata insostenibile. Stando a quanto venuto fuori adesso, Milly Carlucci sarebbe stata messa nel mirino della Rai. Che ormai ha preso una decisione su Il cantante mascherato, che quest’anno ha raggiunto la quarta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Notizia pessima su, con la Rai che avrebbe ormai assunto una decisione clamorosa su Il. La trasmissione in onda il sabato sera su Rai1 ètravolta in queste ore da una indiscrezione inaspettata, che sta scuotendo i telespettatori e la conduttrice televisiva. E ci sarebbetanta maretta nei corridoi della televisione pubblica italiana, con lei che avrebbe provato in tutti i modi a tenere dritta la barra. Ma ormai la situazione sarebbe diventata insostenibile. Stando a quanto venuto fuori adesso,sarebbemessa nel mirino della Rai. Che ormai ha preso una decisione su Il, che quest’anno ha raggiunto la quarta ...

