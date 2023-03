Chiara Franzi e Mike fC La coppia nella vita si unisce anche nella musica

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 marzo 2023) Mi ero già collegato singolarmente confC e, senza sapere fossero fidanzati.mi aveva raccontato dei 40 giorni passati in solitudine in un bosco, senza mezzi di comunicazione. Poi aveva rappato l’inferno di Dante. Li ho ospitati insieme al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e si sono esibiti live. Lì suggerii loro di fare un progetto artistico insieme. È accaduto e hanno cantato “Messaggio”, un brano scritto dadurante il periodo di solitudine. Il video è stato girato sul mare e nel freddo di una montagna innevata. Mi sono così collegato durante We Have a Dream per farmi raccontare tutto. Ecco le loro bio, per ora ancora separate:Sono nata a Genova, il 25 gennaio 1993.Ho frequentato il liceo classico ...