Chiara Ferragni vola in Sudafrica, ma l'inizio del viaggio è da incubo: "Per 3 giorni starò così" (Di martedì 28 marzo 2023) Chiara Ferragni in Sudafrica, il viaggio è da incubo: perse le valigie Chiara Ferragni è partita alla volta dell'Africa. Nel dettaglio, l'influencer sarà ospite del resort di lusso Mhondoro Safari Lodge & Villacerto, in Sudafrica. Ma il soggiorno è partito con il piede sbagliato. Le valigie di Chiara Ferragni e dei suoi collaboratori sono state infatti smarrite. L'influencer ha Chiaramente raccontato tutto sui social, taggando la compagnia aerea Lufthansa, che però al momento non ha risposto. "Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa mandatele qui presto" ha scritto l'influencer sul suo profilo Instagram.

