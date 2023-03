Chiara Ferragni, un nuovo programma Rai per lei? Il contratto dopo Sanremo (Di martedì 28 marzo 2023) In questi giorni la lente di ingrandimento si è posata su Chiara Ferragni in quanto spunta voce che possa tornare a condurre un programma targato Rai. Reduce dall’ottimo lavoro in occasione di Sanremo 2023, l’imprenditrice digitale avrebbe la possibilità di concludere l’avventura con la grande musica all’Eurovision Song Contest. Secondo gli esperti, infatti, il contratto firmato con il Festival includerebbe anche la partecipazione all’evento europeo. Chiara Ferragni: il contratto con il Festival Secondo quanto emerso in queste ore, Chiara Ferragni potrebbe accompagnare Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico durante la finale dell’Eurovision Song Contest che si terrà il 13 maggio 2023. La nota imprenditrice digitale ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 marzo 2023) In questi giorni la lente di ingrandimento si è posata suin quanto spunta voce che possa tornare a condurre untargato Rai. Reduce dall’ottimo lavoro in occasione di2023, l’imprenditrice digitale avrebbe la possibilità di concludere l’avventura con la grande musica all’Eurovision Song Contest. Secondo gli esperti, infatti, ilfirmato con il Festival includerebbe anche la partecipazione all’evento europeo.: ilcon il Festival Secondo quanto emerso in queste ore,potrebbe accompagnare Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico durante la finale dell’Eurovision Song Contest che si terrà il 13 maggio 2023. La nota imprenditrice digitale ...

