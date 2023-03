Chiara Ferragni in mutande e con le calze rotte | cosa le è successo

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 28 marzo 2023) C’è una foto diche ha sconvolto non poco i suoi fan: l’avete vista ine con le? Guardate chele è. La rinomata influencer è ormai abituata a vivere al centro dell’attenzione. Questa volta, però, tutti gli sguardi sono rivolti ad un look a dir poco singolare che non è di certo passato inosservato. Avete visto come si è mostrata? Una foto di Chairasta sconvolgendo il web (grantennistoscana.it) foto Instagram @Con una fama come la sua è davvero difficile non farsi notare. Proprio per questo motivofinisce al centro dell’attenzione per tutto quello che fa: dai momenti in famiglia agli eventi mondani, ...