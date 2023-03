Chiara Braga eletta per acclamazione capogruppo Pd alla Camera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La quadra sui capigruppo - Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera – si è trovata, ma il Pd è “ancora… - sbonaccini : Un grande augurio di buon lavoro a Chiara Braga e Francesco Boccia, eletti capogruppo Pd alla Camera ed al Senato.… - ultimora_pol : ?? Chiara #Braga eletta per acclamazione capogruppo del #PD alla Camera @ultimora_pol - AlvisiConci : RT @mariamacina: #Pd A Palazzo Madama, Francesco Boccia prende il posto di Simona Malpezzi. A Montecitorio, Debora Serracchiani sarà sostit… - AlbertoAitini : #schlein ha fatto una scelta chiara e netta nella scelta dei capigruppo: facce nuove, ricambio generazione, basta correnti. #Boccia #braga -

Pd, la Schlein scioglie i nodi: Boccia e Braga i nuovi capigruppo ilGiornale.it

