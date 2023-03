Chiamate d'emergenza anche senza "campo": ecco la novità (Di martedì 28 marzo 2023) Chi si dovesse trovare in emergenza in un'area senza copertura telefonica potrà comunque telefonare lanciando un SOS grazie al satellite: arriva anche in Italia la novità per gli iPhone 14 e 14 Pro Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Chi si dovesse trovare inin un'areacopertura telefonica potrà comunque telefonare lanciando un SOS grazie al satellite: arrivain Italia laper gli iPhone 14 e 14 Pro

SOS via satellite: il salvavita sull'iPhone SOS emergenze via satellite: sull'iPhone arriva il salvavita Apple ha annunciato la nuova funzione di iPhone 14 attiva in 7 Paesi (tra cui l'Italia) che garantisce chiamate di emergenza anche in aree senza alcuna copertura di rete o wifi di Simona Sirianni A pple viene in aiuto. A chi scia o fa trekking in montagna in solitaria , ma anche a chi, malauguratamente,... Chiamate d'emergenza anche senza "campo": ecco la novità ilGiornale.it Chiamate d'emergenza anche senza "campo": ecco la novità Contestualmente all'"SOS emergenze", si può condividere la propria cartella clinica avvisando i contatti amici di trovarsi in emergenza: anche stavolta l'opzione andrà configurata prima di una ... Le nuove emoji con iOS 16.4: sugli iPhone arriva la «shaking face» Vediamole. Ma prima ricordiamo che con iOS 16.4 arrivano anche altre novità, come la possibilità di attivare notifiche anche dalle web app, oltre che dalle applicazioni. E anche l'Internet satellitare ...