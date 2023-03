Chi sono il quarto e il quinto finalista del Grande Fratello Vip 7? Ecco i nomi (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri sera, lunedì 27 marzo, è andata in scena la semifinale del Grande Fratello Vip 7, nel corso della quale sono stati eletti il quarto e il quinto finalista dell’edizione di quest’anno. Scopriamo insieme dunque chi sono gli altri due finalisti del GF Vip, in attesa di conoscere il nome dell’ultimo finalista lunedì prossimo ad inizio puntata. Il quarto e il quinto finalista del Grande Fratello Vip 7 Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon sono gli altri due finalisti del GF Vip 7 insieme a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tavassi ha vinto il televoto settimanale che lo vedeva in nomination insieme agli altri concorrenti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri sera, lunedì 27 marzo, è andata in scena la semifinale delVip 7, nel corso della qualestati eletti ile ildell’edizione di quest’anno. Scopriamo insieme dunque chigli altri due finalisti del GF Vip, in attesa di conoscere il nome dell’ultimolunedì prossimo ad inizio puntata. Ile ildelVip 7 Edoardo Tavassi e Nikita Pelizongli altri due finalisti del GF Vip 7 insieme a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tavassi ha vinto il televoto settimanale che lo vedeva innation insieme agli altri concorrenti ...

