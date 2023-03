Chi sono i giornalisti di cui si può rintracciare un archivio digitale (Di martedì 28 marzo 2023) Della fondamentale importanza della digitalizzazione di anni e anni di lavoro dei reporter che hanno fatto la storia del giornalismo prima di internet stiamo parlando oggi, su Giornalettismo, nel monografico che abbiamo scelto di dedicare al progetto Minà’s Rewind. Le parole del giornalista, scomparso di recente, di sua moglie e di una delle collaboratrici del suo team digitale ci hanno aiutato a far emergere le mille e una ragioni per le quali la digitalizzazione del lavoro giornalistico pre internet deve avere la priorità. Quanti archivi giornalistici digitali esistono in Italia e fuori dall’Italia e quanta è, nel mondo, la consapevolezza rispetto all’importanza di quest’atto di preservazione dei frutti del mestiere? Abbiamo rintracciato in rete una serie di archivi relativi a specifici giornalisti – venuti alla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 marzo 2023) Della fondamentale importanza della digitalizzazione di anni e anni di lavoro dei reporter che hanno fatto la storia del giornalismo prima di internet stiamo parlando oggi, su Giornalettismo, nel monografico che abbiamo scelto di dedicare al progetto Minà’s Rewind. Le parole del giornalista, scomparso di recente, di sua moglie e di una delle collaboratrici del suo teamci hanno aiutato a far emergere le mille e una ragioni per le quali la digitalizzazione del lavoroco pre internet deve avere la priorità. Quanti archivici digitali esistono in Italia e fuori dall’Italia e quanta è, nel mondo, la consapevolezza rispetto all’importanza di quest’atto di preservazione dei frutti del mestiere? Abbiamo rintracciato in rete una serie di archivi relativi a specifici– venuti alla ...

