Chi si nasconde dietro la crisi delle banche europee? (Di martedì 28 marzo 2023) Prima la Silicon Valley negli USA, poi Credit Suisse in Svizzera, e infine una delle banche più importanti della Germania. I mercati finanziari traballano a seguito del venerdì nero di Deutsche Bank. Dalla FED alla BCE, oggi le istituzioni bancarie rassicurano sulla solidità del sistema. Ma è evidente che il repentino rialzo dei tassi di interesse sta mettendo a dura prova il sistema bancario. E dopo decenni di “quantitative easing” e tassi a zero, ora parecchi nodi stanno venendo al pettine. Ma non solo, questi crolli inglobati nella situazione geopolitica attuale, fanno emergere anche parecchi punti interrogativi. crisi Deutsche Bank/ FOTO ANSA/ DAN HIMBRECHTSIl crollo repentino avvenuto venerdì scorso delle azioni di Deutsche Bank fa molto riflettere. Perché vi sono punti in comune e differenze singolari con il caso ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 marzo 2023) Prima la Silicon Valley negli USA, poi Credit Suisse in Svizzera, e infine unapiù importanti della Germania. I mercati finanziari traballano a seguito del venerdì nero di Deutsche Bank. Dalla FED alla BCE, oggi le istituzioni bancarie rassicurano sulla solidità del sistema. Ma è evidente che il repentino rialzo dei tassi di interesse sta mettendo a dura prova il sistema bancario. E dopo decenni di “quantitative easing” e tassi a zero, ora parecchi nodi stanno venendo al pettine. Ma non solo, questi crolli inglobati nella situazione geopolitica attuale, fanno emergere anche parecchi punti interrogativi.Deutsche Bank/ FOTO ANSA/ DAN HIMBRECHTSIl crollo repentino avvenuto venerdì scorsoazioni di Deutsche Bank fa molto riflettere. Perché vi sono punti in comune e differenze singolari con il caso ...

