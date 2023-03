Chi sarà il sesto finalista del GF Vip 7? I sondaggi (Di martedì 28 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Il primo televoto che aprirà la finale di lunedì 3 aprile del Grande Fratello Vip 7 eleggerà il sesto finalista dell’edizione di quest’anno. In nomination ci sono Alberto De Pisis e Milena Miconi: il concorrente più votato si unirà agli altri cinque finalisti, invece il meno votato dovrà salutare gli altri compagni di avventura e aspettarli in studio. Grande Fratello Vip 7: i risultati dei sondaggi sul televoto di lunedì 3 aprile I sondaggi del televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi di lunedì 3 aprile del Grande Fratello Vip vedono avanti Milena. L’attrice ha al momento un vantaggio considerevole su Alberto, sia nel sondaggio di Forumfree che in quello pubblicato su RealityHouse. sondaggio Forumfree – Chi vuoi in finale tra Alberto De ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 marzo 2023) Parliamo di. Il primo televoto che aprirà la finale di lunedì 3 aprile del Grande Fratello Vip 7 eleggerà ildell’edizione di quest’anno. In nomination ci sono Alberto De Pisis e Milena Miconi: il concorrente più votato si unirà agli altri cinque finalisti, invece il meno votato dovrà salutare gli altri compagni di avventura e aspettarli in studio. Grande Fratello Vip 7: i risultati deisul televoto di lunedì 3 aprile Idel televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi di lunedì 3 aprile del Grande Fratello Vip vedono avanti Milena. L’attrice ha al momento un vantaggio considerevole su Alberto, sia nelo di Forumfree che in quello pubblicato su RealityHouse.o Forumfree – Chi vuoi in finale tra Alberto De ...

