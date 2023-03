"Chi ha perso deve restare fuori". Madia esclude la minoranza Pd (Di martedì 28 marzo 2023) Riflettori accesi sul futuro del Pd. Proprio nel giorno in cui i dem sceglieranno i nuovi capigruppo di Camera e Senato, Marianna Madia dà un'intervista a Repubblica in cui delinea la strada che dovrà seguire la minoranza del partito. In sintesi, chi ha perso le primarie dovrà restare fuori dalla segreteria del partito. Solo così il Pd potrà avere una guida salda ed efficace. «Elly ha vinto il congresso e sta esercitando la leadership con una vitalità che fa bene al Pd come dimostrano l'aumento degli iscritti e la crescita nei sondaggi. Per questo penso che tocchi a lei decidere la segreteria e che chi ha perso debba restarne fuori». Intervistata da Repubblica, Marianna Madia, timida elettrice di Stefano Bonaccini, la prima a sfilarsi dalla riunione ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Riflettori accesi sul futuro del Pd. Proprio nel giorno in cui i dem sceglieranno i nuovi capigruppo di Camera e Senato, Mariannadà un'intervista a Repubblica in cui delinea la strada che dovrà seguire ladel partito. In sintesi, chi hale primarie dovràdalla segreteria del partito. Solo così il Pd potrà avere una guida salda ed efficace. «Elly ha vinto il congresso e sta esercitando la leadership con una vitalità che fa bene al Pd come dimostrano l'aumento degli iscritti e la crescita nei sondaggi. Per questo penso che tocchi a lei decidere la segreteria e che chi hadebba restarne». Intervistata da Repubblica, Marianna, timida elettrice di Stefano Bonaccini, la prima a sfilarsi dalla riunione ...

