Chi è Loredana Macchietti, la seconda moglie di Gianni Minà (Di martedì 28 marzo 2023) Gianni Minà, morto il 27 marzo all'età di 84 anni dopo una breve malattia cardiaca, ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata. È stato sposato due volte: la prima con Georgina Garcia Menocal e la seconda con la regista Loredana Macchietti, anche autrice di un documentario sulla sua vita presentato al pubblico lo scorso anno. É diventato padre per tre volte: dal primo matrimonio è nata la figlia Marianna, che oggi ha 48 anni, e dal secondo sono nate Francesca e Paola, che hanno rispettivamente 25 e 23 anni. Il primo matrimonio con Georgina Garcia Menocal e la nascita della figlia Marianna Il giornalista si è sposato per la prima volta con la cubana Georgina Garcia Menocal. Un matrimonio piuttosto riservato, di cui non si conoscono molti dettagli, ma che è probabile ...

