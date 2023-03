Chi è Emil Ruusuvuori, il prossimo avversario di Sinner che nel 2022 fece penare l’azzurro (Di martedì 28 marzo 2023) Jannik Sinner affronterà Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, capace di surclassare il russo Andrey Rublev, se la dovrà vedere contro il solido finlandese, che in questo torneo ha regolato il portoghese Nuno Borges, lo spagnolo Roberto Bautista-Agust, il giapponese Taro Daniel (che ha surclassato il quotato tedesco Alexander Zverev) e l’olandese Botic van de Zandschulp. L’altoatesino ha vinto tutti i quattro precedenti disputati contro Emill Ruusuvuori. La prima volta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami nel 2021, quando il nostro portacolori si impose per 6-3, 6-2 e si spinse fino all’atto conclusivo perso contro il polacco Hubert Hurkacz. Pochi mesi dopo, invece, un facile 6-2, 6-4 ai sedicesimi di finale in quel di Washington. I due ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Jannikaffronterànei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, capace di surclassare il russo Andrey Rublev, se la dovrà vedere contro il solido finlandese, che in questo torneo ha regolato il portoghese Nuno Borges, lo spagnolo Roberto Bautista-Agust, il giapponese Taro Daniel (che ha surclassato il quotato tedesco Alexander Zverev) e l’olandese Botic van de Zandschulp. L’altoatesino ha vinto tutti i quattro precedenti disputati contro. La prima volta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami nel 2021, quando il nostro portacolori si impose per 6-3, 6-2 e si spinse fino all’atto conclusivo perso contro il polacco Hubert Hurkacz. Pochi mesi dopo, invece, un facile 6-2, 6-4 ai sedicesimi di finale in quel di Washington. I due ...

