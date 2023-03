Che succede nell’ipotesi di fallimento di una banca? Ecco come proteggere i risparmi (Di martedì 28 marzo 2023) Il fallimento di una banca è raro, ma non impossibile. In Italia, per i conti correnti fino a 100 mila euro (200 mila per quelli cointestati) garantisce il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd). Per importi superiori, Ecco come diversificare Leggi su corriere (Di martedì 28 marzo 2023) Ildi unaè raro, ma non impossibile. In Italia, per i conti correnti fino a 100 mila euro (200 mila per quelli cointestati) garantisce il Fondo interrio di tutela dei depositi (Fitd). Per importi superiori,diversificare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Ieri 25 marzo: giornata mondiale di quelli che quando in televisione succede qualcosa di strano dicono 'secondo me… - ZZiliani : “FASCICOLO K”. E niente, faccio tutto da solo (tanto è una vita che succede) e mi metto una bella medaglia virtuale… - MSF_ITALIA : Chi compone l'equipaggio? Come si rintracciano le barche in difficoltà? Come si combatte il mal di mare? @lmisculin… - Luxgraph : Che succede nell’ipotesi di fallimento di una banca? Ecco come proteggere i risparmi #corriere #news #2022 #italy… - LaEle010282 : Tutti che ridiamo… e se succede davvero??? -