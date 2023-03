“Che squallidi”. GF Vip choc, Milena Miconi li scopre in piscina: si erano nascosti lì per farlo. Scoppia la bufera (Di martedì 28 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. La finalissima della settima edizione è prevista per il 3 aprile e durante l’appuntamento di ieri ci sono stati diversi colpi di scena. Due i finalisti che vanno ad aggiungersi a Oriana Marzoli. Micol Incorvaia e Giaele De Donà: Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Due i concorrenti eliminati dal GF Vip 7: Luca Onestini, che ha perso il televoto contro Alberto De Pisis e Andrea Maestrelli, in nomination dalla scorsa settimana. televoto. La prossima settimana i telespettatori dovranno decidere chi andrà in finale tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Ieri sera Milena Miconi ha ricevuto una bellissima sorpresa. Ha incontrato il marito Mauro e le sue figlie. Leggi anche: “Se dico queste cose su Nikita…”. GF Vip 7, nella notte Micol parla alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. La finalissima della settima edizione è prevista per il 3 aprile e durante l’appuntamento di ieri ci sono stati diversi colpi di scena. Due i finalisti che vanno ad aggiungersi a Oriana Marzoli. Micol Incorvaia e Giaele De Donà: Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Due i concorrenti eliminati dal GF Vip 7: Luca Onestini, che ha perso il televoto contro Alberto De Pisis e Andrea Maestrelli, in nomination dalla scorsa settimana. televoto. La prossima settimana i telespettatori dovranno decidere chi andrà in finale tra Alberto De Pisis e. Ieri seraha ricevuto una bellissima sorpresa. Ha incontrato il marito Mauro e le sue figlie. Leggi anche: “Se dico queste cose su Nikita…”. GF Vip 7, nella notte Micol parla alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spina3Spina : @alessandrasard1 @ellyesse @Arturo_Scotto cara AS, il senso del ridicolo è morto, assassinato da questi personaggi… - Adele1088 : @JeyPelizon @Anto_Fiordelisi Ma perché attaccate così...una persona che nn ha detto nulla di male se non ciò che pe… - CaldarelliCarla : @imnichi_ Stanno in lutto brutte iene, mai visto concorrenti più squallidi e cattivi nemmeno un abbraccio persone… - cornettoalgida_ : @starlightlrh Mi hai letto nel pensiero nella mia tl ho tweet estremamente sessualizzanti e espliciti su di lui(gen… - mochiqueen888 : RT @sunshinee90001: tranquilla micol che quando scoprirai tutto quello che edoardo ha detto ad antonella su di te senza difenderti di front… -