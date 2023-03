Che GOL sarebbe stato ? #pantaloncini #Saponara #FiorentinaBologna (Di martedì 28 marzo 2023) Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutti gli ultimi momenti salienti, interviste, notizie e funzionalità per tenerti aggiornato …Guarda questo video su Youtube L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 28 marzo 2023) Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutti gli ultimi momenti salienti, interviste, notizie e funzionalità per tenerti aggiornato …Guarda questo video su Youtube L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La cosa +importante dello speciale del #Tg1 non è se il gol di #Turone era bono o no (per me si) ma che come raccon… - Eurosport_IT : ANCORA RETEGUI, L'ITALIA BATTE MALTA ???????? Nessuna sorpresa per gli Azzurri che tornano vincere con il secondo gol… - realvarriale : Dopo #MaltaItalia mi sa che le vere emozioni calcistiche della serata su @RaiUno si vivranno tra poco con il film sul Gol di Turone... - DavideZonno1994 : RT @JosephDifranc20: Volevo ricordare a tutti che il gol di Turone era in indiscutibile fuorigioco. Un FALSO STORICO che però rappresenta p… - alberto_gatti : RT @umbasdeez: Qual è il gol che ti ha fatto letteralmente perdere ogni forma di autocontrollo e ti ha provocato esultanze da posseduto o c… -

Gerard Piqué e la sua Kings League, un segnale per l'Uefa Piqué e la sua Kings League E così, mentre il Portogallo rifilava dieci gol a Lussemburgo e Liechtenstein - che ne ha beccati 7 anche dall'Islanda (tutte partite, queste, trasmesse sul sito della ... Effetto domino e addio Inter: 'colpa' di Retegui L'uomo del momento in Italia è senza dubbi Mateo Retegui, centravanti che ha esordito e realizzato due gol con la nazionale nella sosta. L'italo - argentino muove il mercato L'inizio è stato sicuramente quello giusto per Mateo Retegui che con la Nazionale di Mancini ha ... Viareggio Cup, il Torino va ai quarti: decisivo l'ex rosa Corona Corona ha deciso la gara degli ottavi contro il Monterosi segnando i primi due gol dei granata (che poi hanno vinto 5 - 0): prima gran gol al volo in area, poi un gol . L'ex Palermo si sta ... Piqué e la sua Kings League E così, mentre il Portogallo rifilava diecia Lussemburgo e Liechtenstein -ne ha beccati 7 anche dall'Islanda (tutte partite, queste, trasmesse sul sito della ...L'uomo del momento in Italia è senza dubbi Mateo Retegui, centravantiha esordito e realizzato duecon la nazionale nella sosta. L'italo - argentino muove il mercato L'inizio è stato sicuramente quello giusto per Mateo Reteguicon la Nazionale di Mancini ha ...Corona ha deciso la gara degli ottavi contro il Monterosi segnando i primi duedei granata (poi hanno vinto 5 - 0): prima granal volo in area, poi un. L'ex Palermo si sta ... Italia, Zoff chiaro: "Retegui Ma se abbiamo Immobile che fa 50 gol..." Corriere dello Sport Anagni sfida il Sora nel turno infrasettimanale nella sfida del "Colavolpe" con il Tor Sapienza (gol di Cannizzo) e resta posizionato a centro classifica. In Itri – Monte San Biagio un pareggio (2-2) che serve più agli ospiti che ai padroni di casa ... LIVE FV, Viareggio Cup: Fiorentina-Pontedera 4-0 Il centrocampista viola ci riprova da punizione, questa volta più defilato rispetto a prima ma il palo gli nega nuovamente la gioia del gol. 26' - Risponde subito la Fiorentina con un tiro da fuori ... nella sfida del "Colavolpe" con il Tor Sapienza (gol di Cannizzo) e resta posizionato a centro classifica. In Itri – Monte San Biagio un pareggio (2-2) che serve più agli ospiti che ai padroni di casa ...Il centrocampista viola ci riprova da punizione, questa volta più defilato rispetto a prima ma il palo gli nega nuovamente la gioia del gol. 26' - Risponde subito la Fiorentina con un tiro da fuori ...